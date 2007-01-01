Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Lisso, индийское дерево, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Lisso, индийское дерево, ротанг
13 оценок
125 590
Диван Lisso, индийское дерево, ротанг - фото 1

Диван Lisso, индийское дерево, ротанг

Артикул: CH-084-371
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина770 мм
  • Ширина1930 мм
  • Высота800 мм
  • Материалискусственный ротанг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

