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Ницца диван из искусственного ротанга трехместный, серый - фото 1Ницца диван из искусственного ротанга трехместный, серый - фото 2
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Ницца диван из искусственного ротанга трехместный, серый

Артикул: CH-077-125
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван «Ницца» подходит для размещения сразу трех персон. Его основа из прочного алюминиевого каркаса.Ручное круглое плетение является основным декоративным элементом мебели. Оно выполнено из искусственного ротанга в сером цвете.В комплекте с трехместным диваном идут мягкие подушки для комфортного расположения. Чехлы съёмные бежевого цвета из высококлассного полиэстера с плотностью 300гр/м2. Защитные свойства ткани усиливаются при помощи влагоотталкивающей пропитки.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес30 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки870 мм
  • Глубина упаковки1840 мм
  • Вес упаковки37.50 кг
  • Объём упаковки1.39 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Ницца диван из искусственного ротанга трехместный, серый
Ницца диван из искусственного ротанга трехместный, серый
113 390
В корзине

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