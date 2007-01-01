Характеристики товара
Описание
Диван «Ницца» подходит для размещения сразу трех персон. Его основа из прочного алюминиевого каркаса.Ручное круглое плетение является основным декоративным элементом мебели. Оно выполнено из искусственного ротанга в сером цвете.В комплекте с трехместным диваном идут мягкие подушки для комфортного расположения. Чехлы съёмные бежевого цвета из высококлассного полиэстера с плотностью 300гр/м2. Защитные свойства ткани усиливаются при помощи влагоотталкивающей пропитки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес30 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки870 мм
- Глубина упаковки1840 мм
- Вес упаковки37.50 кг
- Объём упаковки1.39 м3
- Изделия стопируютсяНет