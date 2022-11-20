Артикул: 234/832-4881/П2
Декоративная подушка 45x45 фиолетовая
Декоративная подушка 45x45 коричневая
Конфигурация складных столов №4
Диван Кубус
Скатерть Padua жаккард
Стул Matrix, красный
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя
Подстолье металлическое 1010EM
Подстолье Лофт 4
Подстолье Троя
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ персиковый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ голубой
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ персиковый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ голубой
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL коричневый