Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge венге

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge венге

4.2
31 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge белый
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge белый
Следующий Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge черный
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge черный

Характеристики товара

Описание

Артикул: 234/832-4881/П2

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Длина1400 мм
  • Глубина790 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
710
Оптовая цена
8

Декоративная подушка 45x45 фиолетовая

Настоящее фото товара Декоративная подушка 45x45 коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
710
Оптовая цена
5

Декоративная подушка 45x45 коричневая

Конфигурация складных столов №4Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №4, произведённого компанией ChiedoCover
от19 050
Оптовая цена
14

Конфигурация складных столов №4

Настоящее фото товара Диван Кубус, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
15

Диван Кубус

Скатерть Padua жаккардНастоящее фото товара Скатерть Padua жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
8

Скатерть Padua жаккард

Стул Matrix, красныйНастоящее фото товара Стул Matrix, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
8

Стул Matrix, красный

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от80 090
Оптовая цена
10

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1010EM, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
7

Подстолье металлическое 1010EM

Подстолье Лофт 4Настоящее фото товара Подстолье Лофт 4, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
7

Подстолье Лофт 4

Подстолье ТрояНастоящее фото товара Подстолье Троя, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
13

Подстолье Троя

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от166 290
Оптовая цена
11

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ персиковый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
от166 290
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от203 190
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ голубой

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от166 290
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ персиковый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от203 190
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от166 290
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
от166 290
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от203 190
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ голубой

Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 790
Оптовая цена
11

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый

Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 790
Оптовая цена
10

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL коричневый