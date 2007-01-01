Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Ливон угловой, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Ливон угловой
143 990
Диван Ливон угловой - фото 1Диван Ливон угловой - фото 2Диван Ливон угловой - фото 3Диван Ливон угловой - фото 4Диван Ливон угловой - фото 5Диван Ливон угловой - фото 6

Диван Ливон угловой

Артикул: CH-057-216
Основные характеристики
  • Ширина2550 мм
  • Глубина1700 мм
  • Высота800 мм
  • Длина спального места1800 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Благодаря округлым линиям и плавным формам станет прекрасным акцентом в любом пространстве. Современный дизайн, внимание к деталям - он создает особое настроение в каждом доме. Отлично вписывается в любой интерьер, будь то классический стиль или современный лофт.⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Одним из главных преимуществ дивана является его возможность раскладывания. Механизм трансформации еврокнижка. Легкий, простой и очень надежный. Идеальное решение для размещения гостей или для тех, кто предпочитает иметь дополнительное место для сна.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Каждый модуль имеет свое место для хранения. Вы сможете удобно разместить в них нужные вещи, сохраняя порядок в комнате и экономя пространство.⁣⁣⠀

⁣⁣Диван имеет среднюю жесткость. Наполнение дивана "Леон" основано на независимом пружинном блоке, который обеспечивает идеальную поддержку и комфорт во время сна и отдыха.⁣⁣⠀

Также имеются другие варианты обивок:

Teddy 005, Teddy 018, Teddy 020.

024, 626

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

