Характеристики товара
Описание
Благодаря округлым линиям и плавным формам станет прекрасным акцентом в любом пространстве. Современный дизайн, внимание к деталям - он создает особое настроение в каждом доме. Отлично вписывается в любой интерьер, будь то классический стиль или современный лофт.⠀⠀⠀
Одним из главных преимуществ дивана является его возможность раскладывания. Механизм трансформации еврокнижка. Легкий, простой и очень надежный. Идеальное решение для размещения гостей или для тех, кто предпочитает иметь дополнительное место для сна.⠀⠀
Каждый модуль имеет свое место для хранения. Вы сможете удобно разместить в них нужные вещи, сохраняя порядок в комнате и экономя пространство.⠀
Диван имеет среднюю жесткость. Наполнение дивана "Леон" основано на независимом пружинном блоке, который обеспечивает идеальную поддержку и комфорт во время сна и отдыха.⠀
Также имеются другие варианты обивок:
Teddy 005, Teddy 018, Teddy 020.
024, 626
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2550 мм
- Глубина1700 мм
- Высота800 мм
- Длина спального места1800 мм
- Ширина спального места1600 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Материалвелюр
- Материал каркасаЛДСП
- Каркас диванаДерево
- Механизмеврокнижка
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет