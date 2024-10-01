Характеристики товара
Описание
Бескаркасный модульный диван LOFT впишется в любой интерьер, благодаря лаконичному дизайну.
Внутри дивана только ППУ (пенополиуретан) и толстый слой синтепона, что делает его мягким, воздушным, а также легким.
Такой диван не сложно передвинуть в случае необходимости. Отсутствие жестких элементов корпуса благоприятно сказывается на здоровье драгоценных мизинцев.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина950 мм
- Ширина сиденья1000 мм
- Глубина сиденья700 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Высота спинки750 мм
- Вес14 кг
- Максимальная нагрузка400 кг
- НаполнительПенополиуретан
- Материал чехлаМикровелюр
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.32 м3