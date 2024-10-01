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Бескаркасный диван Loft, одноместный L111, бежевый

Артикул: CH-067-506
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бескаркасный модульный диван LOFT впишется в любой интерьер, благодаря лаконичному дизайну.

Внутри дивана только ППУ (пенополиуретан) и толстый слой синтепона, что делает его мягким, воздушным, а также легким.
Такой диван не сложно передвинуть в случае необходимости. Отсутствие жестких элементов корпуса благоприятно сказывается на здоровье драгоценных мизинцев.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина950 мм
  • Ширина сиденья1000 мм
  • Глубина сиденья700 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки750 мм
  • Вес14 кг
  • Максимальная нагрузка400 кг
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материал чехлаМикровелюр
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.32 м3

Отзывы

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