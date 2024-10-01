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Диван Француз 160 см, двухместный, шоколад

Артикул: CH-067-500
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мебельный велюр. Приятный, бархатистый на ощупь. Абсолютно весь мягкий, без жестких элементов. Легок и удобен в использовании. Полезен для позвоночника. Наполнитель не уминается.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес20 кг
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материал чехлаМикровелюр
  • Цветтемно-коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки1500 мм
  • Объём упаковки0.44 м3

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