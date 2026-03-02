Характеристики товара
Описание
Диван Мистик - эффектная модель для атмосферных заведений с акцентом на дизайн.
Подходит для: лаунж-бары, рестораны, дизайнерские кафе.
Преимущества:
- выразительный внешний вид
- создаёт акцент в интерьере
- комфортная посадка
Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина650 мм
- Высота1100 мм
- ЦокольЛДСП egger бук луговой
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет