Диван Matrix 1500, экокожа
Диван Matrix 1500, экокожа
12 оценок
19 19056
42 690 ₽
Диван Matrix 1500, экокожа - фото 1Диван Matrix 1500, экокожа - фото 2Диван Matrix 1500, экокожа - фото 3Диван Matrix 1500, экокожа - фото 4Диван Matrix 1500, экокожа - фото 5Диван Matrix 1500, экокожа - фото 6Диван Matrix 1500, экокожа - фото 7
Реальное изображение товара 1 Диван Matrix 1500, экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Диван Matrix 1500, экокожа производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Диван Matrix 1500, экокожа производства ChiedoCover
Диван Matrix 1500, экокожа

Артикул: CH-083-424
Основные характеристики
  • Ширина1500 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота710 мм
  • Материал сиденьякожзам, экокожа, искусственная кожа, натуральная кожа
Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из березовой фанеры толщиной 18мм и березовых брусков, мягкие элементы выполнены с применением поролона 22 и 25 плотности различных толщин и синтепона 200 плотности. Отличительной особенностью дивана является повышенная мягкость сидения так как применены пружинные элементы змейка, индивидуальность дивану придает ярко выраженная отстрочка сидения и спинки ромбом, ножки выполнены из металла цвет хром. Рекомендуемый материал обивки кожа, кожзам, экокожа.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота710 мм
  • Материал сиденьякожзам, экокожа, искусственная кожа, натуральная кожа
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Диван Matrix 1500, экокожа
Диван Matrix 1500, экокожа
от 19 190
42 690 ₽
