Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из березовой фанеры толщиной 18мм и березовых брусков, мягкие элементы выполнены с применением поролона 22 и 25 плотности различных толщин и синтепона 200 плотности. Отличительной особенностью дивана является повышенная мягкость сидения так как применены пружинные элементы змейка, индивидуальность дивану придает ярко выраженная отстрочка сидения и спинки ромбом, ножки выполнены из металла цвет хром. Рекомендуемый материал обивки кожа, кожзам, экокожа.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина670 мм
- Высота710 мм
- Материал сиденьякожзам, экокожа, искусственная кожа, натуральная кожа
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет