Характеристики товара
Описание
Современный модульный диван — это воплощение инновационного подхода к дизайну общественных пространств.
Уникальная геометрия и четкая форма дивана создают выразительный акцент в любом интерьере, подчеркивая архитектурную целостность пространства и поддерживая атмосферу динамичного минимализма. Благодаря оригинальному исполнению этот диван моментально становится центром притяжения, приглашающим к общению и отдыху.
Ключевые преимущества:
• Прочность и долговечность: Выдерживает ежедневное активное использование в общественных местах.
• Простота ухода: Легко очищается, не требует специального обслуживания.
• Современный универсальный дизайн: Лаконичная форма впишется в самые разные интерьеры и подчеркнет индивидуальность пространства.
• Комфорт для гостей: Эргономика сидений гарантирует удобство даже при длительном времяпрепровождении.
• Надежное вложение: Превосходное решение для зон ожидания, лобби и любых общественных пространств, рассчитанное на долгие годы службы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина3300 мм
- Глубина1700 мм
- Высота480 мм
- Цветкрасный, зеленый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет