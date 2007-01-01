Характеристики товара
Описание
Диван Кругси — яркий архитектурный акцент и функциональный центр любого пространства. Его выразительная геометрия сразу притягивает внимание и задаёт динамику интерьера, идеально подходит для лобби, атриумов, зон ожидания и торговых галерей.
Продуманная радиальная форма обеспечивает обзор на 360° и удобную посадку с любой стороны, помогая эффективно использовать площадь и организовать потоки гостей. Мягкое сиденье с оптимальной высотой создаёт комфорт даже при длительном ожидании, а отсутствие спинок визуально облегчает пространство и делает диван универсальным: его легко вписать как в минималистичный, так и в более сложный интерьер.
Каркас дивана выполнен из крепкого, устойчивого к деформациям материала, который сохраняет форму даже при высокой проходимости. Обивка рассчитана на интенсивную эксплуатацию, не боится частой посадки и легко очищается от бытовых загрязнений — это экономит время персонала и поддерживает безупречный внешний вид зоны.
Ключевые преимущества:
• Эффектный центр композиции: круглая форма и лаконичный дизайн задают стиль и создают точку притяжения.
• Максимальное использование пространства: посадка по периметру идеально подходит для холлов и открытых площадок.
• Комфорт гостей: мягкое сиденье и продуманная высота обеспечивают расслабленное ожидание.
• Практичность для заведений: устойчивость к нагрузкам и простота ухода в ежедневной эксплуатации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Глубина2000 мм
- Высота450 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал каркасафанера, дерево
- Цветкрасный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет