Какой диван вам кажется удобным? Диван с высокой спинкой? С мягкими подушками? С глубокими сиденьями? С эргономичным подголовником? Или вам просто нужен такой диван, с которого не хочется вставать?
Диваны и диваны-кровати Наполеон созданы специально для вас. На таком диване вам будет одинаково удобно смотреть телевизор, общаться с семьей и наслаждаться заслуженным отдыхом. Наполнение данной модели премиум класса: Независимый пружинный блок в подушках на сиденье создает комфортное мягкое расположение тела, а обивка премиум класса Долларо дает имидж вашему пространству. Изготовить можем в любом материале обивки: кожа, велюр, замша.....
Как Вам такая ИДЕЯ?
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
- Ширина2250 мм
- Глубина980 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья1830 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Длина спального места1870 мм
- Ширина спального места1200 мм
- Высота посадочного места 450 мм
- Вес79 кг
- Максимальная нагрузка350 кг
- Высота ножек50 мм
- Материал ножекмассив бука
- Цветтемно-коричневый
- Обивкаэкокожа
- Изделия стопируютсяНет