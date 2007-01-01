Характеристики товара
Описание
Диван Нео: Современная элегантность для бизнес-пространств
Минимализм с акцентом на комфорт
Диван Нео — это воплощение современного дизайна, где каждая деталь продумана до мелочей. Идеальное решение для бутик-отелей, ресепшн-зон и бизнес-лаунжей, где важны одновременно стиль и функциональность.
Практичность и прочность
Прочная конструкция с деревянным основанием обеспечивает устойчивость и долговечность.
Мягкая велюровая обивка приятна на ощупь и устойчива к износу.
Отсутствие подлокотников делает диван компактным и удобным для небольших пространств.
Ключевые преимущества
✔ Универсальный дизайн впишется в любой интерьер
✔ Лёгкость в уходе — однотонная ткань скрывает мелкие загрязнения
✔ Эргономичная спинка обеспечивает комфорт для посетителей
Диван Нео — это не просто мебель, а инструмент создания правильного первого впечатления о вашем заведении. Выбирайте стиль, который оценят и гости, и владельцы бизнеса!
Диван производится по индивидуальному заказу:
- любой цвет обивки
- большой выбор тканей и экокожи
- производство в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1220 мм
- Глубина750 мм
- Высота900 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал ножекбук под морилкой
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет