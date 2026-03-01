Характеристики товара
Описание
Диван Страйп - стильная компактная модель, которая отлично подходит для оснащения кафе, ресторанов, кофеен и лаунж-зон. Благодаря лаконичному дизайну и аккуратным формам диван легко интегрируется в современные коммерческие интерьеры.
Модель удобно использовать для создания посадочных зон вдоль стен, в небольших кафе, кофейнях и фуд-кортах. Компактные размеры позволяют эффективно использовать пространство, сохраняя комфорт для гостей.
Преимущества:
- современный универсальный дизайн
- компактные размеры для плотной посадки гостей
- удобная мягкая посадка
- подходит для кафе, ресторанов и зон ожидания
Диван изготавливается под проект вашего интерьера:
- любой цвет обивки
- широкий выбор тканей и экокожи
- возможность подобрать материал под концепцию заведения
- производство в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Глубина650 мм
- Высота1000 мм
- Материалткань, дерево
- Материал ножекбук
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет