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Доска для подачи дуб, темно-коричневый - фото 1

Доска для подачи дуб, темно-коричневый

Артикул: CH-062-522
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Диаметр250 мм
  • Вес0,355 кг
  • Материалдуб
  • Цветтемно-коричневый

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