Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота25 мм
- Диаметр250 мм
- Вес0,355 кг
- Материалдуб
- Цветтемно-коричневый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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