Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина355 мм
- Ширина130 мм
- Высота25 мм
- Вес0,915 кг
- Материалдуб
- ФормаПрямоугольная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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