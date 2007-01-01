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Доска для подачи из дуба, темное дерево - фото 1

Доска для подачи из дуба, темное дерево

Артикул: CH-062-457
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина355 мм
  • Ширина130 мм
  • Высота25 мм
  • Вес0,915 кг
  • Материалдуб
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

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