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Доска для стейка бук, бежевый - фото 1Доска для стейка бук, бежевый - фото 2

Доска для стейка бук, бежевый

Артикул: CH-062-226
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина410 мм
  • Ширина210 мм
  • Высота20 мм
  • Вес1,265 кг
  • Материалбук
  • Цветбежевый
  • ФормаПрямоугольная

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