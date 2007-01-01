Характеристики товара
Описание
Доска под мясо с желобом под жир. Выполнена в виде куска мяса с ручкой костью. Желоб предотвращает вытекание мясного сока на стол. Черный цвет достигнут за счет обжига. Возможно изготовление в естественном цвете.
Материал: Дуб
Пропитка: Смесь пищевых масел и восков
ДxШxВ: 400x220x24 мм
Вес: 600 г
Создадим с вашим фирменным логотипом
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина220 мм
- Высота24 мм
- Вес0,6 кг
- Материалдуб
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет