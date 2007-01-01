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Поднос для подачи бук - фото 1

Поднос для подачи бук

Артикул: CH-062-524
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота20 мм
  • Вес0,774 кг
  • Материалбук
  • Цветкоричневый
  • ФормаКвадратная

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