Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина250 мм
- Ширина250 мм
- Высота20 мм
- Вес0,774 кг
- Материалбук
- Цветкоричневый
- ФормаКвадратная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подставка для блюда «Базальт» акация
Доска для подачи с изогнутой ручкой дуб
Поднос для подачи из бука, деревянный
Доска для подачи из дуба, темно-коричневая