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Настоящее фото товара Графин с крышкой РСР Стайл ТаймЛесс, произведённого компанией ChiedoCover
Графин с крышкой РСР Стайл ТаймЛесс
8 оценок
4 690
Товар в корзине. Перейти
Графин с крышкой РСР Стайл ТаймЛесс - фото 1

Графин с крышкой РСР Стайл ТаймЛесс

Артикул: CH-071-383
8 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр125 мм
  • Объем0.9 л
  • Материалстекло хрустальное
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр125 мм
  • Объем0.9 л
  • Материалстекло хрустальное

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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