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Графин «Звезда» для вина, 0,25л - фото 1Графин «Звезда» для вина, 0,25л - фото 2

Графин «Звезда» для вина, 0,25л

Артикул: CH-065-492
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота166 мм
  • Вес0.545 кг
  • Объем0.25 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

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