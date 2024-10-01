Товар в корзине. Перейти
Графин «Сублим» с пробкой, 1л - фото 1

Графин «Сублим» с пробкой, 1л

Артикул: CH-065-468
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Графин «Ательер», 1л
Фотография товара Графин «Ательер», 1л от компании ChiedoCover.
Следующий Графин, стекло 0,15л
Фотография товара Графин, стекло 0,15л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота330 мм
  • Диаметр89 мм
  • Вес0.710 кг
  • Объем1 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Макарон», 0,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0603
1 090 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон», 0,5л

11
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Мондо», 0,28л, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Мондо», 0,28л

15
В наличии 1206 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Сенса», 0,66л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Сенса», 0,66л, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Сенса», 0,66л

6
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Мельница», 0,2л, произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Мельница», 0,2л

9
В наличии 42 шт.
Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Рома 1960», 0,26л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Рома 1960», 0,26л, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Рома 1960», 0,26л

5
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для маргариты «Маргарита-Рома 1960» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для маргариты «Маргарита-Рома 1960», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Бокал для маргариты «Маргарита-Рома 1960»

9
В наличии 84 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для коктейлей «Триумф» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для коктейлей «Триумф», произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для коктейлей «Триумф»

7
В наличии 6 шт.

Другие товары из раздела графины

Распродажа
Настоящее фото товара Графин «Флюид» с крышкой, стекло 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9607
2 090 ₽Оптовая цена

Графин «Флюид» с крышкой, стекло 1л

13
В наличии 354 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Графин «Флюид» с крышкой, стекло 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2305
1 290 ₽Оптовая цена

Графин «Флюид» с крышкой, стекло 0,5л

13
В наличии 311 шт.
Распродажа
Фотография товара Графин «Флюид» без крышки, стекло 0,25л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Графин «Флюид» без крышки, стекло 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Графин «Флюид» без крышки, стекло 0,25л

12
В наличии 120 шт.
Распродажа
Фотография товара Графин «Мельница», хрусталь 0,45л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Графин «Мельница», хрусталь 0,45л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4904
2 590 ₽Оптовая цена

Графин «Мельница», хрусталь 0,45л

14
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Графин с ручкой, стекло 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1908
1 290 ₽Оптовая цена

Графин с ручкой, стекло 1л

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Графин «Мельница» для вина, 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1108
2 290 ₽

Графин «Мельница» для вина, 0,25л

14
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Графин «Звезда» для вина, 0,25л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Графин «Звезда» для вина, 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0005
2 090 ₽

Графин «Звезда» для вина, 0,25л

11
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Графин для вина с декором, хрусталь 0,85л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5307
3 790 ₽

Графин для вина с декором, хрусталь 0,85л

14
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Графин с ручкой, хрусталь 0,75л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5208
3 790 ₽

Графин с ручкой, хрусталь 0,75л

15
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Графин с ручкой, хрусталь 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2607
3 490 ₽

Графин с ручкой, хрусталь 1л

6
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Графин «Сублим» с пробкой, 1л
Графин «Сублим» с пробкой, 1л
от 1 660
1 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Макарон», 0,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0603
1 090 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон», 0,5л

11
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Мондо», 0,28л, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Мондо», 0,28л

15
В наличии 1206 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Сенса», 0,66л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Сенса», 0,66л, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Сенса», 0,66л

6
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Мельница», 0,2л, произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Мельница», 0,2л

9
В наличии 42 шт.