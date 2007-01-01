Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Каркас складного прямоугольного стола, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас складного прямоугольного стола
Каркас складного прямоугольного стола - фото 1Каркас складного прямоугольного стола - фото 2Каркас складного прямоугольного стола - фото 3Каркас складного прямоугольного стола - фото 4

Каркас складного прямоугольного стола

Артикул: CH-083-346
Основные характеристики
  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницы1500*1000 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный
Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас– это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола Лидер 1, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размер каркасамм Размер столешницымм Ценаруб
860х560
 900x600 2790
860х560
 1200x600 2890
1100х700
 1200x800 2990
1100х700
 1400x900 3090
1400х700
 1500x800 3190
1400х700
 1500x900 3290
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

