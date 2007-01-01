Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье для стола с электроприводом, белый
14 990
Подстолье для стола с электроприводом, белый

Артикул: CH-079-821
Основные характеристики
  • Длина1570 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота1150 мм
  • Вес12 кг
Характеристики товара

Описание

Эргономика нового уровня. Подстолье с электроприводом — это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и заботится о здоровье. Благодаря регулировке высоты от 70 до 115 см, конструкция легко адаптируется под сидячую или стоячую работу, позволяя поддерживать правильную осанку в течение всего дня. Прочная металлическая основа в чёрном цвете придаёт конструкции строгий, современный вид и надёжность в эксплуатации. Интеллектуальные возможности и надежность. Подстолье оснащено мощным электромотором и удобным контроллером с кнопками, которые устойчивы к износу и срабатывают точно и быстро. Функция памяти на 3 уровня позволяет сохранять индивидуальные настройки высоты, а защита от перегрузок, перегрева и столкновений обеспечивает безопасную работу. Дополнительная функция «детский замок» блокирует управление, исключая случайные нажатия. Максимум адаптивности для вашего пространства. Конструкция регулируется по длине от 105 до 157 см, подходя под столешницы длиной 110–180 см и шириной 60–80 см. С грузоподъёмностью до 70 кг и плавным подъёмом со скоростью 20 мм/сек это подстолье становится надёжной основой для рабочего места пользователей ростом до 185 см — как дома, так и в офисе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1570 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота1150 мм
  • Вес12 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка70
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Вес упаковки13.50 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница Werzalit квадратная 800x800, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 800x800, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 800x800, орех

46
В наличии 50 шт.
В корзине
Фотография товара Столешница Chloe от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Chloe, произведённого компанией ChiedoCover
от50 190

Столешница Chloe

13
В корзине
Распродажа
Фотография товара Столешница Werzalit квадратная 800*800, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 800*800, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69024
9 990 ₽Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 800*800, венге

37
В наличии 50 шт.
В корзине
Фотография товара Столешница Couffaine от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Couffaine, произведённого компанией ChiedoCover
от80 290

Столешница Couffaine

14
В корзине
Фотография товара Столешница Werzalit WOODART от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit WOODART, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Столешница Werzalit WOODART

45
В корзине
Фотография товара Столешница Werzalit квадратная 800x800, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 800x800, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 800x800, бук

46
В корзине
Фотография товара Слэб Alec от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Alec, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Слэб Alec

9
В корзине
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D1000

45
В корзине
Настоящее фото товара Столешница компактная Helsinki 80*80 светло-коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Столешница компактная Helsinki 80*80 светло-коричневая

5
В наличии 20 шт.
В корзине
Фотография товара Консоль Рокки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Рокки, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990

Консоль Рокки

74
В корзине

Другие товары из раздела подстолья и опоры для столов

Фотография товара Подстолье 2170EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2170EM, произведённого компанией ChiedoCover
45 990
Оптовая цена

Подстолье 2170EM

10
В наличии 1 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Подстолье с электроприводом PREM, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье с электроприводом PREM, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 29010
49 190 ₽Оптовая цена

Подстолье с электроприводом PREM, серый

5
В наличии 1 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Подстолье с электроприводом LATEN, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье с электроприводом LATEN, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 59010
25 090 ₽Оптовая цена

Подстолье с электроприводом LATEN, белый

9
В наличии 2 шт.
В корзине
Распродажа
Настоящее фото товара Подстолье с электроприводом QUAD, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от66 69010
74 090 ₽Оптовая цена

Подстолье с электроприводом QUAD, белый

6
В корзине
Распродажа
Фотография товара Подстолье с электроприводом STAR, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье с электроприводом STAR, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от35 09010
38 890 ₽Оптовая цена

Подстолье с электроприводом STAR, белый

15
В наличии 13 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье Space 40 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Space 40, произведённого компанией ChiedoCover
14 390
Оптовая цена

Подстолье Space 40

10
В корзине
Фотография товара Подстолье Spin от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Spin, произведённого компанией ChiedoCover
18 790
Оптовая цена

Подстолье Spin

10
В корзине
Фотография товара Подстолье Georgia от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Georgia, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Подстолье Georgia

11
В корзине
Фотография товара Подстолье Mark от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Mark, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Подстолье Mark

14
В корзине
Фотография товара Подстолье 12А, белый, 4 шт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 12А, белый, 4 шт, произведённого компанией ChiedoCover
12 290

Подстолье 12А, белый, 4 шт

7
В наличии 2 шт.
В корзине

