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Подстолье Georgia

Артикул: CH-074-900
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Диаметр450/760 мм
  • Вес10 кг
  • Материал подстольясталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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