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Ложка барная «Пробар» с мадлером, сталь нержавеющая - фото 1

Ложка барная «Пробар» с мадлером, сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-717
14 оценок
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Фотография товара Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина30 мм
  • Вес0,045 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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