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Хайбол «Лексингтон», 266мл, стекло, прозрачный - фото 1Хайбол «Лексингтон», 266мл, стекло, прозрачный - фото 2

Хайбол «Лексингтон», 266мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-681
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота128 мм
  • Диаметр64 мм
  • Объем0,26 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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