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Стакан «Эмблема» низкий Исланд, 300мл, стекло, прозрачный - фото 1

Стакан «Эмблема» низкий Исланд, 300мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-683
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота92 мм
  • Объем0,3 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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