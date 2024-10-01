Характеристики товара
Описание
Хайбол «Гранити» – идеальное решение для любого застолья. Прозрачный стакан с высокими стенками.
Бокал «Гранити» производят из качественного стекла. Материал прозрачный, стильный, элегантный. При отсутствии орнаментов производитель добавил посуде оригинальные вставки – примерно до середины стакана заметны ровные грани, которые одновременно добавляют товару неординарный стиль и упрочняют стенки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота140 мм
- Диаметр73 мм
- Объем0,31 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт