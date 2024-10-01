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Хайбол «Гранити», 310мл, стекло, прозрачный - фото 1

Хайбол «Гранити», 310мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-006
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Гранити» – идеальное решение для любого застолья. Прозрачный стакан с высокими стенками.

Бокал «Гранити» производят из качественного стекла. Материал прозрачный, стильный, элегантный. При отсутствии орнаментов производитель добавил посуде оригинальные вставки – примерно до середины стакана заметны ровные грани, которые одновременно добавляют товару неординарный стиль и упрочняют стенки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Диаметр73 мм
  • Объем0,31 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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