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Кофейник, сталь нержавеющая 350 мл, металлический - фото 1

Кофейник, сталь нержавеющая 350 мл, металлический

Артикул: CH-064-720
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина117 мм
  • Ширина76 мм
  • Высота109 мм
  • Диаметр68 мм
  • Вес0,18 кг
  • Объем0,35 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

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