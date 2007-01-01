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Настоящее фото товара Колба для газового обогревателя WWT 13I, произведённого компанией ChiedoCover
Колба для газового обогревателя WWT 13I
5 оценок
13 790
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Колба для газового обогревателя WWT 13I - фото 1

Колба для газового обогревателя WWT 13I

Артикул: CH-088-756
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1254 мм
  • Диаметр100 мм
  • Цветпрозрачный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стеклянная колба для обогревателей

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1254 мм
  • Диаметр100 мм
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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Колба для газового обогревателя WWT 13I
Колба для газового обогревателя WWT 13I
13 790
В корзине

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