Изделие состоит из основания с колесами, четырех хромированных стоек, поворотной столешницы с крыльями и ручки из массива кедра. От аналогичных изделий складной кофейный столик на колесиках «Слуга» отличается тем, что приподняв крылья и повернув столешницу на 90 градусов, мы превращаем сервировочный столик в круглый, за которым разместятся четыре персоны.
Раскладывается стол очень просто: приподнимите "крылья" обеими руками и поверните столешницу на пол-оборота. Сервировочный столик готов к работе. На все уходит две секунды. Чтобы сложить стол, снова поверните столешницу на пол-оборота.
Диаметр: 70 см
Высота: 65 см
Вес: 10 кг
Варианты цвета: орех, венге, белый
Грузоподъемность: 50 кг
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