Стол Слуга кофейный

9 оценок

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Стол Слуга кофейный

4.3
9 490 ₽
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Сервировочный столик Бирвист
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Стол Слуга прикроватный

Характеристики товара

Описание

Изделие состоит из основания с колесами, четырех хромированных стоек, поворотной столешницы с крыльями и ручки из массива кедра. От аналогичных изделий складной кофейный столик на колесиках «Слуга» отличается тем, что приподняв крылья и повернув столешницу на 90 градусов, мы превращаем сервировочный столик в круглый, за которым разместятся четыре персоны.

Раскладывается стол очень просто: приподнимите "крылья" обеими руками и поверните столешницу на пол-оборота. Сервировочный столик готов к работе. На все уходит две секунды. Чтобы сложить стол, снова поверните столешницу на пол-оборота.

Диаметр: 70 см

Высота: 65 см

Вес: 10 кг

Варианты цвета: орех, венге, белый

Грузоподъемность: 50 кг

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольясталь
  • Страна изготовленияРоссия

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