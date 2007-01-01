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Настоящее фото товара Комплект мебели для отдыха Флоу 4, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели для отдыха Флоу 4, белый
11 оценок
106 390
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Комплект мебели для отдыха Флоу 4, белый - фото 1Комплект мебели для отдыха Флоу 4, белый - фото 2

Комплект мебели для отдыха Флоу 4, белый

Артикул: CH-074-359
11 оценок
Основные характеристики
  • Вес101 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Флоу 4 – коллекция загородной мебели для активного отдыха легко интегрируется и в природный ландшафт, и в городскую среду. Визуальная простота и природные оттенки дают возможность использовать мебель для приусадебных участков загородных домов и дач любых стилей. Коллекция спроектирована таким образом, что прекрасно подойдет и для уличных кафе, ресторанов, общественных парков и городских пространств. Флоу 4- это гармония в вашей жизни: в отношениях с другим людьми, с собой и природой!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес101 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки132 кг
  • Объём упаковки2.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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