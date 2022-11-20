Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес50,4 кг
- Обивкавелюр
- Каркасмассив березы
- Материал столешницыМДФ
- Цветбежевый, коричневый, белый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Бар 1 /ПР
Стул пластиковый Bit, белый
Стул Форли оранжевый
Настенный светильник Люмия
Картина АМ1-018
Полусфера Como 800 мм с подсветкой
Стул полубарный Фаро, белый
Обеденная группа Rosetta из искусственного ротанга
Стол Сканди 120 слоновая кость со стульями Франк слоновая кость велюр бежевый
Стол Сканди 120 слоновая кость со стульями Франк слоновая кость рогожка синий
Стол Сканди 120 слоновая кость со стульями Ингольф слоновая кость
Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур велюр бежевый
Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур велюр коричневый
Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур рогожка серый
Стол Сканди 120 натур со стульями Ингольф натур
Стол Сканди 120 слоновая кость/орех со стульями Ингольф орех
Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур