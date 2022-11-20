Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес51,2 кг
- Каркасмассив березы
- Материал столешницыМДФ
- Цветбежевый, коричневый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Скамья с ящиком
Кушетка Parint текстиль, венге Green
Стул складной Instant, оранжевый
Стул Моншау на металлокаркасе, серый
Стол Leith
Стул барный Верон, кремовый
Обеденная группа Rosetta из искусственного ротанга
Стол Сканди 120 слоновая кость со стульями Франк слоновая кость велюр бежевый
Стол Сканди 120 слоновая кость со стульями Ингольф слоновая кость
Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур
Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур велюр бежевый
Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур велюр коричневый
Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур рогожка серый
Стол Сканди 120 слоновая кость/орех со стульями Ингольф орех
Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур
Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур рогожка серый