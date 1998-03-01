Характеристики товара
Описание
Флоу 3 – коллекция загородной мебели для активного отдыха легко интегрируется и в природный ландшафт, и в городскую среду. Визуальная простота и природные оттенки дают возможность использовать мебель для приусадебных участков загородных домов и дач любых стилей. Коллекция спроектирована таким образом, что прекрасно подойдет и для уличных кафе, ресторанов, общественных парков и городских пространств. Флоу 3- это гармония в вашей жизни: в отношениях с другим людьми, с собой и природой!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес132 кг
- Толщина стенки каркаса1.5 мм
- Материалсталь
- Материал каркасастальная труба
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Вес упаковки193 кг
- Объём упаковки1.98 м3
- Изделия стопируютсяНет