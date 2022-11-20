Товар в корзине. Перейти
Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур велюр бежевый - фото 1Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур велюр бежевый - фото 2Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур велюр бежевый - фото 3

Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур велюр бежевый

Артикул: CH-053-021
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Кроссбэк флаг
Фотография товара Стул Кроссбэк флаг от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Лофт-12 Н с подлокотниками
Фотография товара Стул Лофт-12 Н с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес50,4 кг
  • Обивкавелюр
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый, коричневый, белый, черный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Полин светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Полин светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99032
23 290 ₽Оптовая цена

Стул Полин светло-серый

67
В наличии 15 шт.
Фотография товара Подвесной светильник Оптимум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Оптимум, произведённого компанией ChiedoCover
от74 390
Оптовая цена

Подвесной светильник Оптимум

48
Фотография товара Стул Uno, бархат красный/ ножки чёрный конус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Uno, бархат красный/ ножки чёрный конус, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул Uno, бархат красный/ ножки чёрный конус

76
Фотография товара Диван 5353-3P от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван 5353-3P, произведённого компанией ChiedoCover
от421 990
Оптовая цена

Диван 5353-3P

62
Фотография товара Обеденный стол из массива, Ананда, 2 метра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол из массива, Ананда, 2 метра, произведённого компанией ChiedoCover
54 890
Оптовая цена

Обеденный стол из массива, Ананда, 2 метра

30
Фотография товара Стул барный Ольхан, белый, цвет основания белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, белый, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, белый, цвет основания белый

7
В наличии 9 шт.

Другие товары из раздела обеденные комплекты для кухни - столы и стулья

Фотография товара Комплект барный Рим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект барный Рим, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490

Комплект барный Рим

36
Фотография товара Обеденная группа Rosetta из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа Rosetta из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
311 290

Обеденная группа Rosetta из искусственного ротанга

11
NewРаспродажа
Фотография товара Стол Сканди 120 слоновая кость со стульями Франк слоновая кость велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди 120 слоновая кость со стульями Франк слоновая кость велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 79022
82 390 ₽Оптовая цена

Стол Сканди 120 слоновая кость со стульями Франк слоновая кость велюр коричневый

13
В наличии 2 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Стол Сканди 120 слоновая кость со стульями Франк слоновая кость рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди 120 слоновая кость со стульями Франк слоновая кость рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 79022
82 390 ₽Оптовая цена

Стол Сканди 120 слоновая кость со стульями Франк слоновая кость рогожка серый

5
В наличии 2 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Стол Сканди 120 слоновая кость со стульями Франк слоновая кость рогожка синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди 120 слоновая кость со стульями Франк слоновая кость рогожка синий, произведённого компанией ChiedoCover
от64 79022
82 390 ₽Оптовая цена

Стол Сканди 120 слоновая кость со стульями Франк слоновая кость рогожка синий

14
В наличии 2 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур, произведённого компанией ChiedoCover
от64 79022
82 390 ₽Оптовая цена

Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур

7
В наличии 2 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 79022
82 390 ₽Оптовая цена

Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур велюр бежевый

11
В наличии 2 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 79022
82 390 ₽Оптовая цена

Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур велюр коричневый

14
В наличии 2 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Стол Сканди 120 слоновая кость/орех со стульями Франк орех велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди 120 слоновая кость/орех со стульями Франк орех велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 79022
82 390 ₽Оптовая цена

Стол Сканди 120 слоновая кость/орех со стульями Франк орех велюр коричневый

10
В наличии 2 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 79022
82 390 ₽Оптовая цена

Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур рогожка серый

8
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур велюр бежевый
Стол Сканди 120 натур/слоновая кость со стульями Франк натур велюр бежевый
от 64 790
82 390 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Полин светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Полин светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99032
23 290 ₽Оптовая цена

Стул Полин светло-серый

67
В наличии 15 шт.
Фотография товара Подвесной светильник Оптимум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Оптимум, произведённого компанией ChiedoCover
от74 390
Оптовая цена

Подвесной светильник Оптимум

48
Фотография товара Стул Uno, бархат красный/ ножки чёрный конус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Uno, бархат красный/ ножки чёрный конус, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул Uno, бархат красный/ ножки чёрный конус

76
Фотография товара Диван 5353-3P от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван 5353-3P, произведённого компанией ChiedoCover
от421 990
Оптовая цена

Диван 5353-3P

62