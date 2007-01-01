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Настоящее фото товара Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, голубой
32 оценки
480
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Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, голубой - фото 1Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, голубой - фото 2Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, голубой - фото 3Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, голубой - фото 4Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, голубой - фото 5Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, голубой - фото 6Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, голубой - фото 7

Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, голубой

Артикул: CH-023-637
32 оценки
Основные характеристики
  • Цветголубой
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветголубой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Надёжная упаковка

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