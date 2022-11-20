Комплект серый куверт+салфетка

7 оценок

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Комплект серый куверт+салфетка

4.2
350 ₽
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Предыдущий товар в категории Комплект плейсмет и куверт на 2 прибора, голубой
Комплект плейсмет и куверт на 2 прибора, голубой
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • МатериалPanama Dolce, голубой

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