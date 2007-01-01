Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула
Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула
6 оценок
10 890
Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула - фото 1Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула - фото 2Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула - фото 3Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула - фото 4Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула - фото 5Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула - фото 6Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула - фото 7Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула - фото 8Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула - фото 9Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула - фото 10Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула - фото 11Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула - фото 12
Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула

Артикул: CH-083-641
Основные характеристики
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материалсталь, искусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной
Есть вопрос? Задавайте!
Характеристики товара

Описание

Надежный комплект складной мебели для дома и улицы. Компактно складывается, легко хранить и перевозить. Идеально для дачи, террасы, балкона. Такой комплект выручит вас в случае нехватки мест для гостей!

В основе стола и стульев – прочный стальной каркас, выполненный из стальной полосы поперечным сечением 5х20 мм и гарантирующий устойчивость и долгий срок службы даже при активном использовании.
Спинки, сиденья и столешница выполнены из экологичного полиротанга. Он не выгорает на солнце, не боится дождя и влаги, не рассыхается и не трескается от перепадов температур. Легко моется водой.
Создайте комфортное пространство для отдыха прямо сейчас!


Ширина стола: 540 мм
Глубина стола: 550 мм
Высота стола: 710 мм
Ширина стула: 400 мм
Высота стула: 790 мм
Глубина стула: 440 мм
Высота до сиденья: 470 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16.25 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
10 890
