Характеристики товара
Описание
Надежный комплект складной мебели для дома и улицы. Компактно складывается, легко хранить и перевозить. Идеально для дачи, террасы, балкона. Такой комплект выручит вас в случае нехватки мест для гостей!
В основе стола и стульев – прочный стальной каркас, выполненный из стальной полосы поперечным сечением 5х20 мм и гарантирующий устойчивость и долгий срок службы даже при активном использовании.
Спинки, сиденья и столешница выполнены из экологичного полиротанга. Он не выгорает на солнце, не боится дождя и влаги, не рассыхается и не трескается от перепадов температур. Легко моется водой.
Создайте комфортное пространство для отдыха прямо сейчас!
Ширина стола: 540 мм
Глубина стола: 550 мм
Высота стола: 710 мм
Ширина стула: 400 мм
Высота стула: 790 мм
Глубина стула: 440 мм
Высота до сиденья: 470 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота до сиденья470 мм
- Материалсталь, искусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Модификации столаСкладной
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки16.25 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет