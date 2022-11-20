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Стол Лидер 9, венге

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Стол Лидер 4, белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Цветкоричневый
Сделаем стол на заказ

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