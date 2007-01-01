Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 9, венге
461 оценка
2 44023
3 140 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 9, венге - фото 1Стол Лидер 9, венге - фото 2Стол Лидер 9, венге - фото 3Стол Лидер 9, венге - фото 4Стол Лидер 9, венге - фото 5Видеообзор коктейльного стола Лидер 9 производство ChiedoCover - видео 6
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 9, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 9, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 9, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 9, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 9, венге производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стол Лидер 9, венге

Артикул: CH-034-039
461 оценка
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота1100 мм
  • Диаметр800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 3, Д1500, белый, коричневый
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1500, белый, коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 3, Д1200, орех, белый
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1200, орех, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота1100 мм
  • Диаметр800 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Расстояние между ножек380*550 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 9, венге - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 9, венге - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 9, венге - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 9, венге - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 9, венге - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 9, венге - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 9, венге - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 9, венге - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 9, венге - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 9, венге - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 9, венге - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 9, венге - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 9, венге - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 9, венге - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 9, венге - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 9, венге - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 9, венге - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 9, венге - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 9, венге - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 9, венге - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 9, венге - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 9, венге - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 9, венге - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 9, венге - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 9, венге - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 9, венге - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 9, венге - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 9, венге - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 9, венге - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 9, венге - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас белый

9
В наличии 72 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, бук, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, бук, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 1, 1500*900, бук, серебро

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, венге, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, венге, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 840
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, венге, каркас белый

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, белый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, белый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29011
4 790 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, белый, шампань

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800, бук, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800, бук, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1909
4 590 ₽

Стол Лидер 1, 1300*800, бук, шампань

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, венге, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, венге, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Стол Лидер 2, 2700*900, венге, белый, кромка ПВХ

7
  • бежевый
  • венге
  • белый
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 94011
5 540 ₽

Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ

5
  • бежевый
  • венге
  • белый
  • коричневый
Настоящее фото товара Стол мобильный складной дуб сафари, белый, 25 мм, 80*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена

Стол мобильный складной дуб сафари, белый, 25 мм, 80*70

10
  • белый, антрацит
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый
Настоящее фото товара Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
22 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 120*70

13
  • белый
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый
Настоящее фото товара Стол мобильный складной сосна винтер, антрацит, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена

Стол мобильный складной сосна винтер, антрацит, 25 мм, 140*70

13
  • белый, антрацит
  • коричневый, белый
  • антрацит, темно-серый

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19059
2 890 ₽

Чехол для стола 01

35
  • оранжевый
  • черный
  • белый
  • бежевый
Фотография товара Стол складной Тейкли 180 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180

197
В наличии 76 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Боди 25мм - орех, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боди 25мм - орех, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 08031
2 980 ₽

Стул Боди 25мм - орех, велюр

98
  • коричневый
  • серый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 01, 1800х800, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800х800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99038
3 190 ₽

Чехол для стола 01, 1800х800, черный

43
  • оранжевый
  • черный
  • белый
  • бежевый
Хит
Фотография товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19056
2 690 ₽

Чехол для стола 01, 1500х800, белый

36
  • оранжевый
  • черный
  • белый
  • бежевый
В наличии 16 шт.В пути 30 шт.
Хит
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный спандекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный спандекс

42
  • белый
  • черный
В наличии 240 шт.В пути 40 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, венге, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, венге, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стол Лидер 1, 1500*900, венге, черный, кромка ПВХ

14
Фотография товара Стол Кейт 180 складной, чемодан, гранит, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной, чемодан, гранит, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной, чемодан, гранит, пластиковый

7
  • коричневый
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лидер 2, 2700*900, белый, черный

7

Другие товары из раздела складные столы

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39026
3 190 ₽

Стол Лидер 9, д700, венге, черный

5
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 840
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800, белый

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, венге, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, венге, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390

Стол Лидер 2, 2400*900, венге, белый, кромка ПВХ

8
  • бежевый
  • венге
  • белый
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000х900, бук, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000х900, бук, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лидер 2, 2000х900, бук, белый, кромка ПВХ

15
  • бежевый
  • венге
  • белый
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, орех, шампань, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, орех, шампань, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 1, 900*600, орех, шампань, кромка ПВХ, без отбойников

11
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, белый, 22 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, белый, 22 мм, 160*70

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол мобильный складной венге, белый, 22 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной венге, белый, 22 мм, 120*70

8
Настоящее фото товара Стол мобильный складной венге, антрацит, 22 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной венге, антрацит, 22 мм, 120*70

8
Настоящее фото товара Стол мобильный складной сосна винтер, антрацит, 25 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
22 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной сосна винтер, антрацит, 25 мм, 120*70

5
  • белый
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 19014
5 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, белый

26
  • белый
  • серый
В наличии 85 шт.

Товар в корзине

Стол Лидер 9, венге
Стол Лидер 9, венге
от 2 440
3 140 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19059
2 890 ₽

Чехол для стола 01

35
  • оранжевый
  • черный
  • белый
  • бежевый
Фотография товара Стол складной Тейкли 180 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180

197
В наличии 76 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Боди 25мм - орех, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боди 25мм - орех, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 08031
2 980 ₽

Стул Боди 25мм - орех, велюр

98
  • коричневый
  • серый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 01, 1800х800, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800х800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99038
3 190 ₽

Чехол для стола 01, 1800х800, черный

43
  • оранжевый
  • черный
  • белый
  • бежевый

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности