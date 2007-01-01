Характеристики товара
Описание
Газовый баллон композитный газовый баллон HPC Research 24.5 л выполнен из композитных материалов. Это качественное, безопасное и надежное изделие, которое удобно применять на даче, стройке или другом объекте, не имеющем централизованного снабжения горючим. Благодаря компактности и большому объему (при собственной массе 5 кг вмещает 10 кг пропана) данное изделие стало очень популярным среди рыбаков, охотников и туристов. Емкость можно легко подключить к горелке, обогревателю, газовой плите, лампе, тепловой пушке или другому устройству.
Ручная сборка и эксклюзивный дизайн, разработан специально для использования с газовыми обогревателями и BBQ-оборудованием, усиленный корпус и защита от проворота колбы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота583 мм
- Диаметр310 мм
- Вес5.2 кг
- Объем24.5 л
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет