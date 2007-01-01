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Настоящее фото товара Композитный газовый баллон HPC Research Grill edition 24,5 л, произведённого компанией ChiedoCover
Композитный газовый баллон HPC Research Grill edition 24,5 л
7 оценок
24 290
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Композитный газовый баллон HPC Research Grill edition 24,5 л - фото 1Композитный газовый баллон HPC Research Grill edition 24,5 л - фото 2Композитный газовый баллон HPC Research Grill edition 24,5 л - фото 3

Композитный газовый баллон HPC Research Grill edition 24,5 л

Артикул: CH-088-766
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота583 мм
  • Диаметр310 мм
  • Вес5.2 кг
  • Объем24.5 л
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Газовый баллон композитный газовый баллон HPC Research 24.5 л выполнен из композитных материалов. Это качественное, безопасное и надежное изделие, которое удобно применять на даче, стройке или другом объекте, не имеющем централизованного снабжения горючим. Благодаря компактности и большому объему (при собственной массе 5 кг вмещает 10 кг пропана) данное изделие стало очень популярным среди рыбаков, охотников и туристов. Емкость можно легко подключить к горелке, обогревателю, газовой плите, лампе, тепловой пушке или другому устройству.

Ручная сборка и эксклюзивный дизайн, разработан специально для использования с газовыми обогревателями и BBQ-оборудованием, усиленный корпус и защита от проворота колбы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота583 мм
  • Диаметр310 мм
  • Вес5.2 кг
  • Объем24.5 л
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Композитный газовый баллон HPC Research Grill edition 24,5 л
Композитный газовый баллон HPC Research Grill edition 24,5 л
24 290
В корзине

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