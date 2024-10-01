Характеристики товара
Описание
Ширина: 57
Глубина: 63
Высота: 91
Ширина сиденья: 50
Глубина сиденья: 47
Высота сиденья: 46
Высота сиденья максимальная: 56
Высота максимальная: 101
Вес: 9.63
Объем: 0.085
Количество мест: 1
Количество в упаковке: 1
Размер упаковки 1: 580 x 250 x 560
Гарантия на газпатрон: 3
Цвет: серая сетка / белый
Максимальная нагрузка: до 100 кг
Тип механизма: топ-ган
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина630 мм
- Высота910 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Вес9.14 кг
- Страна изготовленияКитай
- Материал ножекхромированный металл