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Компьютерное кресло Ergoplus light gray / white

Артикул: CH-036-074
45 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 57
Глубина: 63
Высота: 91
Ширина сиденья: 50
Глубина сиденья: 47
Высота сиденья: 46
Высота сиденья максимальная: 56
Высота максимальная: 101


Вес: 9.63
Объем: 0.085
Количество мест: 1
Количество в упаковке: 1
Размер упаковки 1: 580 x 250 x 560

Гарантия на газпатрон: 3
Цвет: серая сетка / белый
Максимальная нагрузка: до 100 кг
Тип механизма: топ-ган

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Вес9.14 кг
  • Страна изготовленияКитай
  • Материал ножекхромированный металл

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