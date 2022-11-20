Товар в корзине. Перейти
Диван прямой Leon - фото 1Диван прямой Leon - фото 2

Диван прямой Leon

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван прямой Nixon
Диван прямой Nixon
Следующий Диван прямой Hughes
Диван прямой Nixon

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина2100 мм

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
13

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
5

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
8

Диван Дуплет

Диван Chester (Честер) кожаныйНастоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
от89 999
Оптовая цена
13

Диван Chester (Честер) кожаный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
12

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от75 000
Оптовая цена
9

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
5

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Абри, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
6

Диван Абри, розовый

Настоящее фото товара Диван Берне, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
37 990
Оптовая цена
9

Диван Берне, светло-серый

Настоящее фото товара Диван Берне, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
37 990
Оптовая цена
12

Диван Берне, темно-серый

Настоящее фото товара Диван Берне, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
37 990
Оптовая цена
15

Диван Берне, зеленый

Диван ГранвильНастоящее фото товара Диван Гранвиль, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
9

Диван Гранвиль

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C28-TBF1, произведённого компанией ChiedoCover
от46 890
Оптовая цена
8

Винный шкаф Cold Vine C28-TBF1

Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкойНастоящее фото товара Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
10

Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой

Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой