Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина2100 мм
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Диван Абри, розовый
Диван Берне, светло-серый
Диван Берне, темно-серый
Диван Берне, зеленый
Диван Гранвиль
Винный шкаф Cold Vine C28-TBF1
Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой