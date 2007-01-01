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Настоящее фото товара Кресло Deco Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Deco Экокожа Бежевый
32 оценки
26 330
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Кресло Deco Экокожа Бежевый - фото 1

Кресло Deco Экокожа Бежевый

Артикул: CH-020-821
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1240/1310 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа
Механизм: Синхро 1:3
Каркас: немонолитный
Крестовина: алюминий
Ролики: для паркета

Вес: 21,5 кг
Объем: 0,15 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1240/1310 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес19.8 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки250 мм
  • Вес упаковки22.50 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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