Характеристики товара
Описание
Обивка: экокожа
Механизм: Синхро 1:3
Каркас: немонолитный
Крестовина: алюминий
Ролики: для паркета
Вес: 21,5 кг
Объем: 0,15 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина700 мм
- Высота1240/1310 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес19.8 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки250 мм
- Вес упаковки22.50 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет