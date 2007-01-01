Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кондиционер Pure Clarity, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Кондиционер Pure Clarity, 50 мл
11 оценок
130
Товар в корзине. Перейти
Кондиционер Pure Clarity, 50 мл - фото 1

Кондиционер Pure Clarity, 50 мл

Артикул: CH-069-947
11 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,05 л
  • АроматPure Clarity
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шампунь Lemongrass Way, 500мл
Фотография товара Шампунь Lemongrass Way, 500мл от компании ChiedoCover.
Следующий Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл
Фотография товара Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кондиционер Pure Clarity — это роскошное средство, которое активизирует жизненные силы и придаёт волосам невероятную мягкость и блеск. Ароматическая пирамида раскрывается глубокими нотами табака, создавая уютное и теплое ощущение, в то время как сладкие сердечные ноты ванили и амбры добавляют изысканности. Легкие акценты бумаги и лилии придают свежесть и утонченность.

В состав кондиционера входят активные ингредиенты, такие как масло ши для питания и увлажнения, кератин, который укрепляет и восстанавливает структуру волос. Инулин обеспечивают дополнительное увлажнение и защиту, а водно-глицериновый экстракт конского каштана способствует укреплению. СО2-экстракт ягод облепихи и низкомолекулярный гиалуронат натрия обеспечивают глубокое увлажнение. Кондиционер Pure Clarity не только ухаживает за волосами, но и превращает каждое применение в наслаждение. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,05 л
  • АроматPure Clarity

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке240 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кондиционеры для волос

Настоящее фото товара Кондиционер Travel, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 500

Кондиционер Travel, пластик, 500мл

13
Настоящее фото товара Кондиционер для волос Lemongrass Way, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Кондиционер для волос Lemongrass Way, 5000 мл

5
Настоящее фото товара Кондиционер для волос Lemongrass Way, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
890

Кондиционер для волос Lemongrass Way, 280мл

14
Настоящее фото товара Кондиционер для волос Sacral Bali, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
890

Кондиционер для волос Sacral Bali, 280мл

14
Настоящее фото товара Кондиционер Grimoire, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
710

Кондиционер Grimoire, 280 мл

13
Настоящее фото товара Кондиционер Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Кондиционер Grimoire, 30 мл

9
Настоящее фото товара Кондиционер Pure Clarity, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Кондиционер Pure Clarity, 500 мл

8
Настоящее фото товара Кондиционер Pure Clarity, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
710

Кондиционер Pure Clarity, 280 мл

12
Настоящее фото товара Кондиционер Sacral Bali, 50мл, произведённого компанией ChiedoCover
150

Кондиционер Sacral Bali, 50мл

11
Фотография товара Кондиционер для волос Forest, 30 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кондиционер для волос Forest, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
38

Кондиционер для волос Forest, 30 мл

8

Товар в корзине

Кондиционер Pure Clarity, 50 мл
Кондиционер Pure Clarity, 50 мл
130
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности