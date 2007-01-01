Характеристики товара
Описание
Кондиционер Sacral Bali — благодаря содержанию масла ши, растительного масла рапса, пальмы и гидролизованного кератина, делает волосы гладкими и мягкими по всей длине. Селективный аромат, в котором свежесть бергамота и загадочность шафрана сочетаются с нежностью розы и лилии. Древесные ноты киприола, сандала и уда создают глубокую базу, а белый мускус придаёт мягкость. Остаётся с вами, оставляя нежный шлейф на волосах, который сопровождает вас в течение дня. Ароматическая композиция активирует доверия.
А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке. Подарите своим волосам дополнительную заботу и блеск с Sacral Bali!
Пирамида:
бергамот, шафран , роза, киприол, сандал, удовое дерево, белый мускус, лилия
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем5 л
- Материалпластик
- Аромат Sacral Bali
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет