Настоящее фото товара Кондиционер Travel, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
Кондиционер Travel, пластик, 500мл
13 оценок
1 500
Кондиционер Travel, пластик, 500мл - фото 1

Кондиционер Travel, пластик, 500мл

Артикул: CH-069-431
13 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,5 л
  • Материалпластик
  • АроматTravel
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кондиционер Travel – это идеальное средство для ухода за волосами, созданное для тех, кто
ценит качество и аромат. Обогащенный маслом ши, гидролизованным кератином и
водно-глицериновым экстрактом конского каштана, он глубоко увлажняет и питает
волосы, придавая им мягкость и блеск.

Уникальный аромат, в который входят ноты табака, пряностей, ванили, какао, цветов табака, бобов тонка, сухофруктов и древесных акцентов, влияя на психоэмоциональное состояние, активирует сексуальность и создает состояние наполненности. Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код, усиливают действие аромата, создавая полное ощущение наполненности.

Пирамида:

лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,5 л
  • Материалпластик
  • АроматTravel

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

