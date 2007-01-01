Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кондиционер Pure Clarity, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Кондиционер Pure Clarity, 500 мл
8 оценок
1 290
Товар в корзине. Перейти
Кондиционер Pure Clarity, 500 мл - фото 1

Кондиционер Pure Clarity, 500 мл

Артикул: CH-069-945
8 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,5 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шампунь Lemongrass Way, 500мл
Фотография товара Шампунь Lemongrass Way, 500мл от компании ChiedoCover.
Следующий Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл
Фотография товара Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кондиционер Pure Clarity — это роскошное средство, которое активизирует жизненные силы и придаёт волосам невероятную мягкость и блеск. Ароматическая пирамида раскрывается глубокими нотами табака, создавая уютное и теплое ощущение, в то время как сладкие сердечные ноты ванили и амбры добавляют изысканности. Легкие акценты бумаги и лилии придают свежесть и утонченность.

В состав кондиционера входят активные ингредиенты, такие как масло ши для питания и увлажнения, кератин, который укрепляет и восстанавливает структуру волос. Инулин обеспечивают дополнительное увлажнение и защиту, а водно-глицериновый экстракт конского каштана способствует укреплению. СО2-экстракт ягод облепихи и низкомолекулярный гиалуронат натрия обеспечивают глубокое увлажнение. Кондиционер Pure Clarity не только ухаживает за волосами, но и превращает каждое применение в наслаждение. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.

Пирамида: табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,5 л
  • Материалпластик
  • АроматPure Clarity

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки190 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Крем для рук и тела Travel, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
80

Крем для рук и тела Travel, 30мл

5
Настоящее фото товара Кондиционер для волос Lemongrass Way, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Кондиционер для волос Lemongrass Way, 250мл

14
Настоящее фото товара Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 690

Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 500мл

8
Настоящее фото товара Крем для рук и тела The Luxury of Space, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 500

Крем для рук и тела The Luxury of Space, 5000 мл

15
Настоящее фото товара Кондиционер The Luxury of Space, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
130

Кондиционер The Luxury of Space, 50 мл

10
Настоящее фото товара Гель для душа The Luxury of Space, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Гель для душа The Luxury of Space, 5000 мл

5
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Крем для рук и тела Grimoire, 30 мл

5
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Pure Clarity, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
130

Крем для рук и тела Pure Clarity, 50 мл

6
Настоящее фото товара Кондиционер Sacral Bali, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
80

Кондиционер Sacral Bali, 30мл

8

Другие товары из раздела кондиционеры для волос

Настоящее фото товара Кондиционер Travel, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Кондиционер Travel, 500мл

12
Настоящее фото товара Кондиционер для волос Sacral Bali, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Кондиционер для волос Sacral Bali, 500мл

6
Настоящее фото товара Кондиционер The Luxury of Space, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Кондиционер The Luxury of Space, 500 мл

10
Настоящее фото товара Кондиционер The Luxury of Space, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
710

Кондиционер The Luxury of Space, 280 мл

10
Настоящее фото товара Кондиционер The Luxury of Space, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Кондиционер The Luxury of Space, 30 мл

9
Настоящее фото товара Кондиционер Grimoire, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
130

Кондиционер Grimoire, 50 мл

14
Настоящее фото товара Кондиционер Pure Clarity, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
130

Кондиционер Pure Clarity, 50 мл

11
Настоящее фото товара Кондиционер Pure Clarity, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Кондиционер Pure Clarity, 30 мл

15
Настоящее фото товара Кондиционер Lemongrass Way, пластик, 50мл, произведённого компанией ChiedoCover
150

Кондиционер Lemongrass Way, пластик, 50мл

10
Фотография товара Кондиционер Viviene Felice, 30 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кондиционер Viviene Felice, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
32

Кондиционер Viviene Felice, 30 мл

7

Товар в корзине

Кондиционер Pure Clarity, 500 мл
Кондиционер Pure Clarity, 500 мл
1 290
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Крем для рук и тела Travel, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
80

Крем для рук и тела Travel, 30мл

5
Настоящее фото товара Кондиционер для волос Lemongrass Way, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Кондиционер для волос Lemongrass Way, 250мл

14
Настоящее фото товара Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 690

Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 500мл

8
Настоящее фото товара Крем для рук и тела The Luxury of Space, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 500

Крем для рук и тела The Luxury of Space, 5000 мл

15

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности