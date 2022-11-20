Товар в корзине. Перейти
Консоль Лофт-11 - фото 1Консоль Лофт-11 - фото 2Консоль Лофт-11 - фото 3Консоль Лофт-11 - фото 4Консоль Лофт-11 - фото 5Консоль Лофт-11 - фото 6

Консоль Лофт-11

Артикул: CH-050-627
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Dabl, зеленый, золотой каркас
Стул Dabl, зеленый, золотой каркас
Следующий Стул Capri, синий, черный каркас
Стул Dabl, зеленый, золотой каркас

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота1010 мм
  • Вес17,82 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Консоль Лофт-3Настоящее фото товара Консоль Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
11

Консоль Лофт-3

Консоль Лофт-2Настоящее фото товара Консоль Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
13

Консоль Лофт-2

С этим товаром покупают
Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69020
4 590 ₽
15

Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкой

Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09Настоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
18

Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09

Стул Oliver экокожа капучиноНастоящее фото товара Стул Oliver экокожа капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19043
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Oliver экокожа капучино

В наличии 87 шт.
Стул Орион белый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Орион белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
17

Стул Орион белый, пластиковый

Стул Connor Lux бархат синийНастоящее фото товара Стул Connor Lux бархат синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 500
Оптовая цена
11

Стул Connor Lux бархат синий

Стул William ромб бархат антрацитНастоящее фото товара Стул William ромб бархат антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
5

Стул William ромб бархат антрацит

Стул ScoopНастоящее фото товара Стул Scoop, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена
13

Стул Scoop

Другие товары из разделадругие
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
12

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
4

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
16

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
10

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
4

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
32

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99020
3 720 ₽
38

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий