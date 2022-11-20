Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Глубина350 мм
- Высота1010 мм
- Вес17,82 кг
- Материалметалл, дерево
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкой
Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09
Стул Oliver экокожа капучино
Стул Орион белый, пластиковый
Стул Connor Lux бархат синий
Стул William ромб бархат антрацит
Стул Scoop
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий