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Стол Вольтер d1000, HPL Патинированный дуб - фото 1Стол Вольтер d1000, HPL Патинированный дуб - фото 2Стол Вольтер d1000, HPL Патинированный дуб - фото 3Стол Вольтер d1000, HPL Патинированный дуб - фото 4Стол Вольтер d1000, HPL Патинированный дуб - фото 5Стол Вольтер d1000, HPL Патинированный дуб - фото 6

Стол Вольтер d1000, HPL Патинированный дуб

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Характеристики товара

Описание

Столешница HPL Arpa 4539 Патинированный дуб, фальшборт 40мм

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Основные характеристики

  • Диаметр1000 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыдуб
  • Страна изготовленияРоссия

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