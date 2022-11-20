Характеристики товара
Описание
Столешница HPL Arpa 4539 Патинированный дуб, фальшборт 40мм
Основные характеристики
- Диаметр1000 мм
- Толщина40 мм
- Материал столешницыдуб
- Страна изготовленияРоссия
Столешница HPL Arpa 4539 Патинированный дуб, фальшборт 40мм
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